Gülben Ergen ve Burak Törer Jet-Ski'de Aşk Tazeledi
Gülben Ergen ile bir süredir aşk yaşadığı Burak Törer, önceki gün Bodrum'da aşk tatiline çıktı. Burak Törer'le jet-ski'ye binen Gülben Ergen, denizde şov yaparak aşkını havalara uçurdu.
Gülben Ergen ile 2 aydır aşk yaşadığı yapımcı Burak Törer, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. İkili, önceki gün Bodrum'daki bir beachte deniz keyfi yaptı.
DENİZDEN EL ELE ÇIKTILAR
Sevgilisiyle el ele denizden çıkan Gülben Ergen, daha sonra şezlonga uzanıp güneşin tadını çıkardı. Şarkıcı, ardından jet-ski'yle denizde şov yaptı.
"AŞKINI UÇURDU"
Çifte, yakın dostları işadamı Murat Karabova da eşlik etti. İskeleye yanaşan Gülben Ergen, Burak Törer'e "Aşkım hadi gel. Birlikte binelim" diye seslendi. Yüzerek Gülben Ergen'in yanına giden Burak Törer, jetski'ye atladı. Gülben Ergen'in kendisine sıkı sıkı sarılan Burak Törer'le jetski üzerinde yaptığı şov "Gülben, aşkını uçurdu" dedirtti.
YORUMLAR (7)
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Lafa gelince Müslüman Oruç yok namaz yok zekat yok hac yok bir kelime şehadetle cennete mi gireceğinizi sandınız kaldı ki Kelimei Şehadette bir yere kadarCevap Yaz Yayından Kaldır
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allah belanızı verecek buna emin olabilirsiniz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Jetski yoksa atski var. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Muamelesi iyi çakılana kadar çakacağımCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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İNSANDA AZ EDEP OLUR ÇOCUKLARINI DÜŞÜN BE KADINCevap Yaz 10 Yayından Kaldır