Gülben Ergen ve Burak Törer Jet-Ski'de Aşk Tazeledi

Gülben Ergen ile 2 aydır aşk yaşadığı yapımcı Burak Törer, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. İkili, önceki gün Bodrum'daki bir beachte deniz keyfi yaptı.

DENİZDEN EL ELE ÇIKTILAR

Sevgilisiyle el ele denizden çıkan Gülben Ergen, daha sonra şezlonga uzanıp güneşin tadını çıkardı. Şarkıcı, ardından jet-ski'yle denizde şov yaptı.

"AŞKINI UÇURDU"

Çifte, yakın dostları işadamı Murat Karabova da eşlik etti. İskeleye yanaşan Gülben Ergen, Burak Törer'e "Aşkım hadi gel. Birlikte binelim" diye seslendi. Yüzerek Gülben Ergen'in yanına giden Burak Törer, jetski'ye atladı. Gülben Ergen'in kendisine sıkı sıkı sarılan Burak Törer'le jetski üzerinde yaptığı şov "Gülben, aşkını uçurdu" dedirtti.