Gülben Ergen ve Burak Törer Aynı Anda Aşka Geldi

Yapımcı Burak Törer'le aşk yaşamaya başlayan Gülben Ergen, aşkını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından özel hayatlarını paylaşan çift, dün akşam adeta aşka geldi.

AYNI SAATTE AŞKA GELDİLER

Çift, dün akşam aynı saatte Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşım yaptı. Ergen, Törer'in fotoğrafını güneş ve kalp emojisiyle paylaşırken, Törer'de sevgilisinin çiçekler içinde çektirdiği fotoğrafını paylaştı.

AŞK DOLU PAYLAŞIMLAR

Öte yandan Burak Törer Gülben Ergen'le çektirdiği bir fotoğrafı yine aynı saatlerde takipçileriyle paylaştı. Törer fotoğrafı, "İki Canlı" olmak sadece kadınlara özgü değildir. Bazen de 'bir adamın içinde büyür' kadın" notuyla paylaştı.

İşte çiftin aynı saatlerde yaptıkları aşk dolu paylaşımlar...