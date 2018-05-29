Gülben Ergen ve Burak Törer Aynı Anda Aşka Geldi

Gülben Ergen ve Burak Törer Aynı Anda Aşka Geldi

Bir süredir birlikte olan Gülben Ergen ve Burak Törer çifti, aynı anda aşka gelerek sosyal medya hesaplarından birbirinin fotoğrafını paylaştı.

Yapımcı Burak Törer'le aşk yaşamaya başlayan Gülben Ergen, aşkını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından özel hayatlarını paylaşan çift, dün akşam adeta aşka geldi.

AYNI SAATTE AŞKA GELDİLER

Çift, dün akşam aynı saatte Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşım yaptı. Ergen, Törer'in fotoğrafını güneş ve kalp emojisiyle paylaşırken, Törer'de sevgilisinin çiçekler içinde çektirdiği fotoğrafını paylaştı.

AŞK DOLU PAYLAŞIMLAR

Öte yandan Burak Törer Gülben Ergen'le çektirdiği bir fotoğrafı yine aynı saatlerde takipçileriyle paylaştı. Törer fotoğrafı, "İki Canlı" olmak sadece kadınlara özgü değildir. Bazen de 'bir adamın içinde büyür' kadın" notuyla paylaştı.

İşte çiftin aynı saatlerde yaptıkları aşk dolu paylaşımlar...

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YORUMLAR (28)

  • DERECİKLİ_AYTIO:
    F-35''in yapımında ülke olarak payımız var. ama alamıyoruz . . ey israil ey abd sizi şiddetle ve nesefle kınıyoruz. . . . sıkıntı etmeyin sedece kınıyoruz. . eyy . . . . . . . bunlarlan bozduğun bir anlaşma söylesene. . nerde sende o yusuf . . hala anlaşmalara devam. . cık meydana israil kına abd kına . sanki güğün var kına süren sürene . aldığınız nefes de haram. . . . dert etmeyin AYSUN KAYACININ DEDİĞİ gibi oyumlan cahilin oyu aynı ise ha coban ha cahil farkı yok . TF-X için bekleyin hayallerinizin 2023 ün kehaneti
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    DİLEK: Nesef değil esef :)
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