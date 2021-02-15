Gülben Ergen: Taksi plakam hiç olmadı
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Gülben Ergen: Taksi plakam hiç olmadı

15.02.2021 01:57 | Son Güncelleme: 15.02.2021 02:01
Gülben Ergen: Taksi plakam hiç olmadı

GÜLBEN Ergen, Emel Yalçın'ın YouTube programına konuk oldu.

GÜLBEN Ergen, Emel Yalçın'ın YouTube programına konuk oldu. İş hayatından kazandığı parayı yine müziğe yatırmayı tercih ettiğini söyleyen sanatçı, "Mesleğine yatırım yapmak zorundasın. Benim hiç taksi plakalarım olmadı ama hep çok güzel şarkılarım oldu. Ticarete yatırım yapmak çok ayrı bir zekadır. Ben şarkıya, sahneye yatırım yapmayı bilirim" dedi.

KALABALIK VE ZOR KADINIM

"Kendinle ilişki yaşar mıydın?" sorusuna kahkaha atarak yanıt veren Ergen, "Hayır, çok kalabalık, çok zor kadınım" diye konuştu. Çocuklar Gülsün Diye adında bir derneği bulunan sanatçı, "Mezar taşına ne yazılmasını istersin?" sorusuna da şöyle karşılık verdi: "Çocuklar gülsün diye çok uğraştı yazılsın isterim."

Kaynak: Hürriyet

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