Gülben Ergen, Seda Sayan'a misafirliğe gitti!
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Gülben Ergen, Seda Sayan'a misafirliğe gitti!

07.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:42
Gülben Ergen, Seda Sayan'a misafirliğe gitti!

Neşesi ve şarkıları ile stüdyoya ayrı bir renk katan Ergen'in yakın arkadaşı Seda Sayan ile sohbeti de programa damga vurdu.

Neşesi ve şarkıları ile stüdyoya ayrı bir renk katan Ergen'in yakın arkadaşı Seda Sayan ile sohbeti de programa damga vurdu. Kaynana ve gelinler de bu samimi sohbete zaman zaman ortak oldu.

Gülben Ergen'in konuk olduğu Gelinim Mutfakta'nın bu bölümü 08 Ocak Cuma günü ekrana gelecek.

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün yeni bölümleri ile Kanal D'de.

Kaynak: Hürriyet

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