Gülben Ergen Organ Nakli Bekleyenlerin Sesi Olacak

26 Eylül Salı akşamı saat 20.30'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşecek olan Organ Nakillerini Destekleme Derneği (ORDES) Organ Bağışı Farkındalık Projesi'nde sahne alacak olan Gülben Ergen, şarkılarını organ bağışı bekleyenler için söyleyecek.

Konserin biletleri Biletix'de satışa sunuluyor. Gülben Ergen, bu anlamlı proje ile ilgili olarak, "Organ bağışının ülkemizdeki farkındalığını yükseltmek üzere sahnedeyim. Bir ölümün, bir değil birden fazla hayat kurtarmasının önemi ve bilinilirliği için elimden geleni yapmaya hazırım" diye konuştu.