Gülben Ergen Hülya Avşar küs mü? Gülben Ergen Hülya Avşar neden kavga etti?

Aralarının küs olduğu iddia edilen Gülben Ergen Hülya Avşar küs mü? Gülben Ergen Hülya Avşar neden kavga etti? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Gülben Ergen neler dedi?

Gülben Ergen Hülya Avşar küs mü? Gülben Ergen Hülya Avşar neden kavga etti? Detaylar haberimizde.

GÜLBEN ERGEN KÜS MÜ?

Antalya'daki golf turnuvasında sahne alan Gülben Ergen'in Feraye Tanyolaç ile verdiği bu samimi görüntüler, anne Emral Avşar'ı çok kızdırdı; 'Nazire yapıyor' yorumlarına neden oldu. 2007 yılında buna benzer birçok haber yayıldı. Veliaht tartışmalarının yaşandığı ikili arasındaki tartışma hakkında neler söylendi?

GÜLBEN ERGEN HÜLYA AVŞAR KÜSLÜĞÜ HAKKINDA NELER DEDİ?

Sürekli aralarında küslük olduğu iddia edilen Gülben Ergen ve Hülya Avşar neden küstü? Konu ile ilgili Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Gülben Ergen neler söyledi? Aralarının iyi olduğunu ve magazin karşılaştırmayı sevdiğini söyledi.