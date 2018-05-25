Gülben Ergen Fotoğraf Çektirmek İstedi, Ancak Çocuklar Kendisini Tanımadı
Burak Törer'le aşk yaşayan Gülben Ergen, bir grup çocuğun yanına giderek fotoğraf çekmek istedi. Ancak çocukların birinin "Ben seni tanımıyorum ki" cevabıyla neye uğradığına şaşırdı.
Geçtiğimiz gün Bebek'te muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bir grup çocuğun yanına gitti. Çocukların birinin sözleri karşısında donup kalan Gülben, ne diyeceğini bilemedi.
"BEN SENİ TANIMIYORUM Kİ"
Posta'nın haberine göre; Burak Törer ile daha önceden tanıştıklarını, arkadaşlıklarının aşka dönüştüğünü söyleyen Gülben Ergen, bir grup çocuğu fark edince yanlarına giderek "Hadi fotoğraf çektirelim" dedi. Küçüklerden biri Ergen'e "Abla fotoğraf çekiliyoruz ama ben seni tanımıyorum ki" deyince dondu kaldı.
DURUMU TOPARLAMAYA ÇALIŞTI
Küçük çocuğun cevabı karşısında ne yapacağını bilemeyen Ergen, hemen gülmeye başlayarak çocuğun saçlarını okşadı.
DİZİ DEFTERİNİ KAPATTI
Şu aralar yeni single'ı için çalıştığını söyleyen Gülben Ergen, "Serkan Kaya, Yıldız Tilbe'den parçalar var. Sezen Aksu'nun şarkıları da zulada" diye konuştu. Ergen, dizi defterini artık kapattığını belirtti.
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Çocuk iyi laf koymuş helal babyCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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eski çamlar bardak oldu, devamını siz getirin.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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AMACIN NE YANİ ŞİMDİ, GÖSTERMELİK.Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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EMEKLİYE AYRILMA VAKTİ ÇOKTAN GEÇTİ BUNUN. BJK le GÜNDEM OLMAYA ÇALIŞTI OLMADI ŞİMDİDE ŞİRİN GÖRÜNME ÇABALARI MİLLET YEMİYO HADİ İŞİNE 2leCevap Yaz 21 1 Yayından Kaldır
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her fırsatta şirin görüneyim sahte gülücükler falan filan. . .Cevap Yaz 33 1 Yayından Kaldır