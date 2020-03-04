GÜLBEN ERGEN ESKİ EŞİNE HAKARET DAVASINDA BERAAT ETTİ (1)
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GÜLBEN ERGEN ESKİ EŞİNE HAKARET DAVASINDA BERAAT ETTİ (1)

Haber: Ruken KADIOĞLU/İstanbul,DHAŞarkıcı Gülben Ergen'in, kocası tarafından katledilen Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski eşi sunucu Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

04.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:54
GÜLBEN ERGEN ESKİ EŞİNE HAKARET DAVASINDA BERAAT ETTİ (1)

Haber: Ruken KADIOĞLU/İstanbul,DHA

Şarkıcı 'in, kocası tarafından katledilen Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski eşi sunucu 'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV


Kaynak: DHA

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