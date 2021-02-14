GÜLBEN ERGEN'DEN SAMİMİ İTİRAFLAR

Gülben Ergen, Emel Yalçın'ın hazırlayıp sunduğu Milyon Tv de her cumartesi gecesi 23.00 da yayınlanan ve sanat dünyasının gözde isimlerini ağırladığı eğlenceli programının konuğu oldu. Başarılı sanatçı kariyeriyle ve kendisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu

Emel Yalçın'ın,& ; bir dönem magazin, dizi, televizyon programı, sahne, reklam her yerdeydin. Yüzüne eskitmekten korkmadın mı? sorusuna Gülben Ergen, ismimi oturtup fark yaratmam gerekiyordu. Rakiplerini sen belirleyemiyorsun magazin belirliyor. Bir yelpazenin içindesin ama oraya ait değilsin. Fark yaratıp oradan çıkman lazım. Üreterek, çalışarak, başardım bunu. Bunun için çok uğraştım, çalıştım, çabaladım.& ; Çalışkan olarak anılmak çok hoşuma gidiyor dedi. Kahkahanın eksik olmadığı programda öne çıkan başlıklar..... Hiç taksi plakalarım olmadı ama hep çok güzel şarkılarım oldu& ; Mesleğine yatırım yapmak zorundasın. Hiç taksi plakalarım olmadı ama hep çok güzel şarkılarım oldu. Ticarete yatırım yapmak ok ayrı bir zekadır. Ben şarkıya, sahneye yatırım yapmayı bilirim.

Dadı'dan çok az para kazandım.





Dadı'dan aldığım parayı söylesem inanamazsın. Çok azdı. 13 bölüm sonra dizi tutunca arttı.& ;





Bana Hiçbir Şey Olmaz Diye Şarkı Kimlerden Kimlerden Geldi Okumadım.





Bana sana bir şarkı yaptım bomba gibi patlayacak dediklerinde ben o şarkıyı almıyorum.





Mesela "Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz" diye o kadar çok şarkı geldi ki.

Kimlerden geldi hemde bir bilsen.Çok ticari kaygılıydı olmazdı, istemedim okumak.

Emel Yalçın, konuklarını terleten& ; Kırmızı Nokta köşesinde





& ;Gülben Ergen' e Kendinle Çıkar mıydın? dedi ve başarılı sanatçı kahkaha atarak "Hayır çok kalabalık kadın çok zor kadınım" dedi.& ;







& ; Kırmızı Nokta







E.Y: Yeni tanıştığın insanlar seni hemen severler mi?

G.E Hayır biraz daha tanımaları lazım







E.Y. Seni tek bir kelime ile anlatacak olsan hangi kelimeyi seçerdin?

G.E. Anne







E.Y Kendini bir konuda eleştirecek olsan hangi konuda eleştirirdin?

G.E.Daha az konuş derdim







E.Y. Hiç kimsenin bilmediği gizli bir takıntın var mı?

Var. Peynir yiyince ve kokusu dahi gelince çok fenalaşıyorum







E.Y. İnsanların seni en çok övdüğü şey ne?

G.E Çalışkanlığım







E.Y. Seni en çok ne korkutur

G.E. Üretememek







E.Y. Şöhret?

G.E. Çılgınlık







E.Y. Hangi cümleyi sık duymaktan hoşlanırsın?

G.E. Güzelsin







E.Y. İnstagram fake hesabın var mı?

G.E. Var







E.Y. Dedikodu yapar mısın?

G.E. Yapmam nefret ederim







E.Y. Zirve takıntın var mı?

G.E. Yok







E.Y. Bekarlık mı evlilik mi





G.E. Bekarlık







E.Y. Gülben Ergen'in kıskandıran özellikleri nelerdir?





G.E. Zeki ve güdüleri çok kuvvetli







E.Y. Mezar taşına ne yazılmasını isterdin?

G.E. Çocuklar Gülsün diye çok uğraştı yazılsın isterdim







Kaynak: Snob Magazin