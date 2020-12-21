Gülben Ergen'den kötü haber
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Gülben Ergen'den kötü haber

21.12.2020 21:12 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:16
Gülben Ergen'den kötü haber

Gülben Ergen, koronavirüse yakalandı. Şarkıcının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

'Seni Kırmışlar' albümünü sevenleriyle buluşturmaya hazırlanan Gülben Ergen'den kötü haber geldi. Magazin Kuryesi adlı Instagram sayfasının iddiasına göre; Şarkıcı, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ergen'in, karantina sürecine devam ediyor. Şarkıcı, bu süreçte vitaminlerini içip ve sağlıklı beslenmesine daha çok özen gösterdiği konuşuluyor.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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