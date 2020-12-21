Gülben Ergen'den kötü haber

'Seni Kırmışlar' albümünü sevenleriyle buluşturmaya hazırlanan Gülben Ergen'den kötü haber geldi. Magazin Kuryesi adlı Instagram sayfasının iddiasına göre; Şarkıcı, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ergen'in, karantina sürecine devam ediyor. Şarkıcı, bu süreçte vitaminlerini içip ve sağlıklı beslenmesine daha çok özen gösterdiği konuşuluyor.& ;

Kaynak: Snob Magazin