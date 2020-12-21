Gülben Ergen'den bir ilk
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Gülben Ergen'den bir ilk

21.12.2020 21:12 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:16
Gülben Ergen'den bir ilk

Gülben Ergen 'Seni Kırmışlar' adını verdiği albümünde parçaların söz ve bestecilerini şarkı isimlerinden daha büyük yazdırdı

Gülben Ergen 'Seni Kırmışlar' adını verdiği yepyeni eserlerden oluşan albümünü 25 Aralık'ta çıkarıyor. Şarkıcının, 11'inci projesi, ön siparişe açıldı. Ergen, yeni albümünde ilklere de imza attı. Şarkıcı, dijital platformların yanı sıra fiziki olarak da müzik marketler müzikseverlerin arşivlerinde de yer alacağı albümünde, bugüne kadar yapılmamış bir şey yaparak, kartonete parçaların söz ve bestecilerini şarkı isimlerinden daha büyük yazdırdı.

Kaynak: Snob Magazin

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