GÜLBEN ERGEN ÇAPA'DA BULUNAN KIZILAY KAN MERKEZİ'NDE KAN VERDİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GÜLBEN ERGEN ÇAPA'DA BULUNAN KIZILAY KAN MERKEZİ'NDE KAN VERDİ

GÜLBEN ERGEN ÇAPA'DA BULUNAN KIZILAY KAN MERKEZİ'NDE KAN VERDİ
30.04.2020 22:39 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:42

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan bağışı çağrısına uyan sanatçı Gülben Ergen, Çapa'daki Kızılay Kan Merkezi'ne giderek kan verdiTürk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, yurt genelinde kan stokunun kritik seviyenin altına düştüğünü duyurarak kan bağışı çağrısında bulunmuştu.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan bağışı çağrısına uyan sanatçı Gülben Ergen, Çapa'daki Kızılay Kan Merkezi'ne giderek kan verdi

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, yurt genelinde kan stokunun kritik seviyenin altına düştüğünü duyurarak kan bağışı çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya destek vermek isteyen sanatçı Gülben Ergen Çapa'da bulunan Kızılay Kan Merkezi'ne giderek kan bağışında bulundu. Ergen, Kan Merkezine girişte kan vermeye gelen vatandaşlarla sohbet etti ve herkesi kan bağışı yapmaya davet etti.

"KİMİN NE ZAMAN KANA İHTİYACI OLACAK BELLİ OLMAZ"

Gülben Ergen Kızılay Kan Merkezi girişinde açıklamalarda bulundu. Uyarıların dinlenmesi halinde hiçbir sorun yaşanmayacağını belirten Ergen; 'Biz iyiyiz ama herkes iyiyim diyemiyor, iyi olmayanlar da var. Kızılay'da kan bağışı gerçekten çok önemli, hepimiz canımızın derdiyle uğraşıyoruz evet, herkesin başka telaşları var, anlıyorum evet ama kan bağışı çok önemli, kimin ne zaman kan bağışına ihtiyacı olacak belli değil. En yakınımızın ihtiyacı olduğu zaman sosyal medyada duyurmayı biliyoruz. Şurada şuna ihtiyaç var acil hastaneye gidin demeyi biliyoruz ama ilk direğimiz Kızılay. Gördünüz beraber girdik, pırıl pırıl bir ortam, eldivenimi verdiler, maskem takılıydı, eğer maskem olmasaydı doktor hanımın elinde maske vardı. Buradaki hiçbir insandan benim canım kıymetli değil. Hepimizin canı eşit derecede kıymetli. Bu çok önemli, tabii ki eve gidince duşumu yapacağım, ellerimi yıkayacağım ama kendimi iyi hissederek uyuyacağım, kan verdim diye. Bunu defalarca yapacağım, neden bu zamana kadar yapmamışım bilmiyorum. Kızılay'a hepimizin ihtiyacı var, kan bağışlarına. Bakın sosyal mesafe için sürekli uyarıyorlar. Biz uyarıları dinlediğimiz takdirde hiçbir sorun olmayacak. Yeter ki uyarıları dinleyelim" şeklinde konuştu.

GÜLBEN ERGEN ÇAPA'DA BULUNAN KIZILAY KAN MERKEZİ'NDE KAN VERDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Haberler
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı Haberler
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı
Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim
Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı
Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli...
Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı
Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var
Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım
Günlük burç yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ozan Güven Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Caner Erkin Burak Yılmaz Mauricio Isla Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Türk Çocuk Futbolcu
Şu an buradasınız: GÜLBEN ERGEN ÇAPA'DA BULUNAN KIZILAY KAN MERKEZİ'NDE KAN VERDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 22:53:49. #1.14#
title