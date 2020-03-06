Gülben Ergen: Benim önceliğim oyunculuktu
Eser Yenenler'in hazırlayıp sunduğu EYS programı geçtiğimiz akşam Tv8 ekranlarında izleyicilerle buluştu. Programın ikinci bölümüne başarılı şarkıcı Gülben Ergen konuk oldu. Her zamanki dobralığı ile yine samimi açıklamalarda bulunan Ergen, stüdyoda ki izleyenlere keyifli anlar yaşattı
Albüm süresince yaşadığı yoğunluklar ve şarkı bulmak konusunda arada kaldığını söyleyen Gülben Ergen, "Bu sıralar düşünüyorum acaba albüm yerine artık single olarak mı devam etsem?" açıklaması şaşkınlık yarattı.
Programın keyifli bölümlerinden birisi olan "Esert Sorular" bölümünde, Gülben Ergen, samimi açıklamaları ile bu bölüme adeta damga vurdu.