Gülben Ergen: Benim önceliğim oyunculuktu
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Gülben Ergen: Benim önceliğim oyunculuktu

Eser Yenenler'in hazırlayıp sunduğu EYS programı geçtiğimiz akşam Tv8 ekranlarında izleyicilerle buluştu. Programın ikinci bölümüne başarılı şarkıcı Gülben Ergen konuk oldu. Her zamanki dobralığı ile yine samimi açıklamalarda bulunan Ergen, stüdyoda ki izleyenlere keyifli anlar yaşattı

06.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:43
Gülben Ergen: Benim önceliğim oyunculuktu

Albüm süresince yaşadığı yoğunluklar ve şarkı bulmak konusunda arada kaldığını söyleyen , "Bu sıralar düşünüyorum acaba albüm yerine artık single olarak mı devam etsem?" açıklaması şaşkınlık yarattı.

Programın keyifli bölümlerinden birisi olan "Esert Sorular" bölümünde, Gülben Ergen, samimi açıklamaları ile bu bölüme adeta damga vurdu.



Kaynak: Snob Magazin

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