Gülben Ergen: Benim önceliğim oyunculuktu

06.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:43

Albüm süresince yaşadığı yoğunluklar ve şarkı bulmak konusunda arada kaldığını söyleyen Gülben Ergen, "Bu sıralar düşünüyorum acaba albüm yerine artık single olarak mı devam etsem?" açıklaması şaşkınlık yarattı.

Programın keyifli bölümlerinden birisi olan "Esert Sorular" bölümünde, Gülben Ergen, samimi açıklamaları ile bu bölüme adeta damga vurdu.