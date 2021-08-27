Gülben Ergen'den kötü haber geldi
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Gülben Ergen'den kötü haber geldi

Gülben Ergen'den kötü haber geldi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz yıl aralık ayında koronavirüs testi pozitif çıkan ve gördüğü tedavi sonrasında iyileşen Gülben Ergen, ikinci kez koronavirüse yakalandığını açıkladı. İşte detaylar...

Ergen, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile virüse yakalandığını duyurdu.

Ünlü şarkıcı, "Corona oldum. Vakti ve sıram gelince iki kez aşımı oldum. Bir daha test yaptırmadım. Antikor baktırmadım.

Üç oğlum yüzyüze eğitime başlayacaklar. Sağlık sektöründe emek veren herkese sevgim saygım anlayışım ve minnetim sonsuz." dedi.

Koronavirüsün ağır semptomlarına maruz kalmayan Ergen, daha önce yaptığı açıklamada, "Tu¨m du¨nyanın sınavı bu sadece bizim degˆil ki... Belirsizligˆi teslimiyetle as¸acagˆız ve girdigˆimiz gibi c¸ıkmayacagˆız bu gu¨nlerden... Kendi adıma, tu¨m zorlukların ardından dogˆan gu¨nes¸i iyi tanırım." ifadelerini kullanmıştı.

Gülben Ergen'den kötü haber geldi
Gülben Ergen'den kötü haber geldi

Kaynak: Snob Magazin

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