Gülben Ergen'den düşmanlarına hançerli gönderme
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Gülben Ergen'den düşmanlarına hançerli gönderme

Gülben Ergen'den düşmanlarına hançerli gönderme
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında... Bugün yeni bir paylaşımda bulunun Gülben Ergen, düşmanlarını hedef aldı. İşte Gülben Ergen'in merak uyandıran o paylaşımı...

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bugün yaptığı yeni paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Gülben Ergen paylaşımında düşmanlarını hedef aldı ve fotoğrafın altına anlamlı bir yazı paylaştı.

Sosyal medyayı sık kullanan Gülben Ergen'in son paylaşımını altına, "Düşmanın bir hevesle 'hah şimdi bu darbe ile öldürdüm' çabasının bendeki karşılığı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ekibine de teşekkür eden ünlü sanatçı paylaşımın devamında, "Beni ve ekip arkadaşlarımı haftalarca o kadar güzel ağırladınız ki…Hepimiz mekanı evimiz bildik. Alaçatı ve İzmir'in tartışmasız mükemmel eğlenceli ve sıcak dinleyicileri bizi haftalarca tıklım tıklım doldurup onore ettiniz. En büyük teşekkürümüz size." ifadelerine de yer verdi.

Gülben Ergen'den düşmanlarına hançerli gönderme
Gülben Ergen'den düşmanlarına hançerli gönderme
Gülben Ergen'den düşmanlarına hançerli gönderme

Kaynak: Snob Magazin

Gülben Ergen'den imalı paylaşım! Düşmanlarına hançerli kıyafetiyle gönderme yaptı
Gülben Ergen'den imalı paylaşım! Düşmanlarına hançerli kıyafetiyle gönderme yaptı
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Gülben Ergen'den düşmanlarına hançerli gönderme - Haberler Magazin
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