Gülben Alaçatı'yı Yaktı…
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Gülben Alaçatı'yı Yaktı…

Gülben Alaçatı'yı Yaktı…
Hürriyet - Haberler | Magazin

Konserinde dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra geçmişten bugüne klasikleşmiş şarkıları da söyleyen Gülben Ergen 'e tüm hayranları tek bir ağızdan eşlik etti.

Konserinde dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra geçmişten bugüne klasikleşmiş şarkıları da söyleyen Gülben Ergen 'e tüm hayranları tek bir ağızdan eşlik etti.

Taşkın Sabah Orkestrası ile sahne alan Gülben Ergen, Tolga Çam imzalı mini elbisesi ile güzelliğini konuştururken izdiham yaşanan konserde, magazin tarihine geçen sözünü Unutmayın ki bize bir şey olmazı tekrarladı!

Bodrum'dan günü birlik Alaçatı'ya gelen Gülben Ergen gelen yoğun istek üzerine Ağustos ayında yeniden Şerefe de sahnede olacak.

Kaynak: Hürriyet

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