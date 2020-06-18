Gülbahçe yeni parkı ile nefes alacak Osmangazi Belediyesi, depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan Gülbahçe Polis Karakolu'nun yıkımına başladı.

Osmangazi Belediyesi, depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan Gülbahçe Polis Karakolu'nun yıkımına başladı. Osmangazi Belediyesi, karakol binasının yerine bölgeye nefes aldıracak bir park inşa edecek.

Osmangazi Belediyesi ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü arasında iki yıl önce imzalanan protokol kapsamında, depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan Gülbahçe Polis Karakolu'nun yerine Osmangazi Belediyesi tarafından Küçükbalıklı Mahallesi'nde bir polis merkezi inşa etmesi, karşılığında da Gülbahçe Polis Karakolu'nun bulunduğu alanın belediyeye tahsis edilmesi konusunda anlaşma yapıldı. Osmangazi Belediyesi, protokolün ardından hızlı bir şekilde Küçükbalıklı Polis Merkezi'nin yapımına başladı. İnşaat çalışmaları biten, çevre düzenlemesi ve temizlik işlerinin yapıldığı polis merkezi açılış için gün sayarken, boşaltılan Gülbahçe Polis Karakolu'nun da yıkımına başlandı. Binanın yıkılmasıyla birlikte elde edilecek yaklaşık 600 metrekarelik alana Osmangazi Belediyesi tarafından park inşa edecek.

Osmangazi Belediyesi'nin ilçenin yoğun kent dokusundan sıyrılıp daha yaşanabilir ve daha modern bir görünüme kavuşması için yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Gülbahçe Mahallesi'ne kazandıracağı parkın içerisinde yeşil alan, oyun grupları ve oturma alanları yer alacak. İnşa edilecek park, mahalleye nefes aldırırken, vatandaşların da bir araya gelmesine imkan sunacak.

Karakol binası yerine park yapılacak olması mahalle sakinleri ve bölge esnafını da mutlu etti. Vatandaşlar, mahalledeki sıkışık yapılaşmadan dolayı bir araya gelip oturabilecekleri, çocukların ise oynayıp eğlenecekleri bir parka uzun zamandır ihtiyaç duyduklarını belirterek, Osmangazi Belediyesi'ne çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA