Gülbaba'ya tank sevkiyatı sürüyor

KİLİS - Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde Afrin sınırında bulunan Gülbaba mevkine tank sevkiyatı sürüyor.

Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı operasyonunda zaman zaman çatışmalar ve top atışları yaşanırken, sınıra çevre illerden askeri sevkiyat devam ediyor. Saat 22: 00 sıralarında 3 tır üzerindeki 6 adet tank Kilis'e ulaştı.

Tankların çatışmaların yoğun yaşandığı sıfır noktasındaki Kilis'in Gülbaba bölgesinde bulunan operasyon noktalarına gideceği tahmin ediliyor.