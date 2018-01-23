Gülbaba'ya Tank Sevkiyatı Sürüyor
AFRİN HAREKATI'NDA 5. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Gülbaba'ya Tank Sevkiyatı Sürüyor

Zeytin Dalı Harekatı’nın 4’üncü gününde Afrin sınırında bulunan Gülbaba mevkiine tank sevkiyatı sürüyor.

Gülbaba'ya Tank Sevkiyatı Sürüyor

Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde Afrin sınırında bulunan Gülbaba mevkiine tank sevkiyatı sürüyor.

Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı operasyonunda zaman zaman çatışmalar ve top atışları yaşanırken, sınıra çevre illerden askeri sevkiyat devam ediyor. Saat 22.00 sıralarında 3 tır üzerindeki 6 adet tank Kilis'e ulaştı.

Tankların çatışmaların yoğun yaşandığı sıfır noktasındaki Kilis'in Gülbaba bölgesinde bulunan operasyon noktalarına gideceği tahmin ediliyor. - KİLİS

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