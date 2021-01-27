Gülay Yedekci kimdir? Gülay Yedekci kaç yaşında, nereli? Gülay Yedekci hayatı ve biyografisi

26. Dönem İstanbul Milletvekili olan Gülay Yedekci'nin hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Gülay Yedekci kimdir? Gülay Yedekci kaç yaşında, nereli? Gülay Yedekci hayatı ve biyografisi

TMMOB Mimarlar Odası Genel Kurul Delegesi ve Genç Akademisyenler Hareketi Kurucusu ve Başkanı olan Gülay Yedekci hayatı ve biyografisi

GÜLAY YEDEKCİ KİMDİR?

Gülay Yedekci 1976'da İstanbul'da doğdu. TMMOB Mimarlar Odası Genel Kurul Delegesidir. Gülay Yedekci Genç Akademisyenler Hareketi Kurucusu ve Başkanıdır. 2014 yılı ''En İyi Mimar'' ödülünü almıştır. Yayımlanmış çok sayıda makalesi ve 4 kitabı vardır. İyi düzeyde İngilizce bilen Yedekci, 2 çocuk annesidir.

Mimarlık Bölümünden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesinde yüksek lisansını, İTÜ'de doktorasını tamamladı.

1996 yılında Taksim'de kendi mimarlık ofisini kurdu. Çeşitli ölçeklerde çok sayıda projeye imza attı. Üniversitede öğretim üyesi, bölüm başkan yardımcısı ve dekan yardımcısı olarak görev aldı. Kentsel Dönüşüm, Geleceğin Şehirleri ve Biyomimikri (Doğadan Esinlenen Tasarım) uzmanlık alanlarıdır. Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda konferans, panel ve sempozyumda konuşmacı ve moderatör olarak yer aldı. CHP Fatih İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. Fatih Belediye Meclis Üyesi olarak İmar ve Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonlarında görev aldı. CHP İstanbul İl Merkezinde ''Gençlik Yeniden Yapılanma Toplantıları'' düzenledi. Engelliler için ''Turuncu Bayrak'' önerisinin sahibidir. Ekolojik Kadın Köyü Projesinin mimarıdır; Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Platformu ve Umut (Sokak) Çocukları Derneği yönetim kurullarında görev aldı. Hayatta Kal Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Demokratik Dayanışma Derneği eski Genel Başkanıdır.