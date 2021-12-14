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Gülay Eralp'den "Sezen Aksu şarkıları" gecesi

Gülay Eralp'den
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90'lı yılların ünlü pop müzik sanatçısı Gülay Eralp, pandemi nedeniyle uzun süre ara verdiği sahnelere yeniden döndü.

Anadolu yakasının en popüler mekanı Efrouz'da, 19 Aralık Pazar günü Sezen Aksu'nun kült olmuş eserlerini yorumlayacak olan Eralp, sevenlerini zamanda keyifli bir müzik yolculuğa çıkaracak.

Beyrut mutfağının birbirinden lezzetli mezelerinin sunulduğu mekanda, ünlü sanatçı, Minik Serçe'nin sevilen şarkılarından oluşan geniş repertuarı ile müzik severlerin kulaklarının pasını silecek.

Gülay Eralp'den Sezen Aksu şarkıları gecesi

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