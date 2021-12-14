Gülay Eralp'den "Sezen Aksu şarkıları" gecesi

Anadolu yakasının en popüler mekanı Efrouz'da, 19 Aralık Pazar günü Sezen Aksu'nun kült olmuş eserlerini yorumlayacak olan Eralp, sevenlerini zamanda keyifli bir müzik yolculuğa çıkaracak.

Beyrut mutfağının birbirinden lezzetli mezelerinin sunulduğu mekanda, ünlü sanatçı, Minik Serçe'nin sevilen şarkılarından oluşan geniş repertuarı ile müzik severlerin kulaklarının pasını silecek.

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