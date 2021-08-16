Gulaş tarifi! Masterchef Gulaş nasıl yapılır? 16 Ağustos Gulaş yemek tarifi! Gerekli malzemeler!
Masterchef 16 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Gulaş yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Gulaş nasıl yapılır? Gulaş yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Gulaş yemek tarifi! Goulash nasıl yapılır? Gulaş yemek tarifi haberimizde...
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor. Seyircilerin en merak ettiği konu Gulaş tarifi oldu. Peki en güzel Gulaş yemek tarifi nasıldır? Gulaş yemeği nasıl yapılır? Gulaş için gerekli malzemeler nelerdir?
GULAŞ HAZIRLANIŞI
- Büyük bir tencerede tereyağ ve sıvı yağını kızdırın.
- Doğranmış soğan ve sarımsakları 1-3 dakika yağda çevirdikten sonra baharatları ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
- Ardından etleri ilave edip etler suyunu çekene kadar kavurun.
- Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın ve ardından suyu ekleyin.
- Ayrı bir kasede, unu ve yemeğinizden 1 kepçe suyu pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırın ve yavaş yavaş tencereye ekleyin.
- Bir taşım kaynadıktan sonra, ocağın altını kısın ve etler yumuşayıncaya kadar pişirin.
- Yemek yapımı sırasında istediğiniz sebzeleri de ekleyerek de yapabilirsiniz.
GULAŞ MALZEMELER
- 1 adet defne yaprağı
- 800 ml. su
- 1 kilogram dana kuşbaşı eti(ceviz boytunda doğranmış)
- 3 adet soğan (doğranmuş
- 200 gram tereyağı
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 3 diş sarımsak (doğranmış)
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz (istenilen miktarda)
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kekik
- ½ çay kaşığı mercanköşk
- ½ çay kaşığı kimyon
- 1 yemek kaşığı un
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