Gülaçtı'dan "ulaşım" uyarısı
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Gülaçtı'dan "ulaşım" uyarısı

Gülaçtı'dan 'ulaşım' uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, pandemi sonrası Adana'da trafik sorununun artacağına dikkat çekerek, "Yarım bırakılan köprüler, otoban bağlantı noktaları yakın zamanda bitirilmeli. Yeni alternatif yol güzergah projeleri üretilmeli" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, pandemi sonrası Adana'da trafik sorununun artacağına dikkat çekerek, "Yarım bırakılan köprüler, otoban bağlantı noktaları yakın zamanda bitirilmeli. Yeni alternatif yol güzergah projeleri üretilmeli" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Oturumu Zeydan Karalar başkanlığında yapıldı.

Oturumda söz alan Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, Adana'nın trafik konusunda ciddi sorunları olduğunu vurgulayarak, "Bizi bekleyen çözümler var. Bu yaz aylarını fırsat bilmemiz lazım. Bu aylarda nüfusun azalmasıyla birlikte yarım kalan trafikle ilgili projeleri, bulvarları açma yolunda sizlerden istirham ediyoruz. Hızlanıp biran önce kış dönemine inşallah okullarda açılacak bu sorunları da çözmek üzere hareket etmek istiyoruz" dedi.

Gülaçtı, trafik sorununun çözümü için şu önerilerde bulunurken şunları kaydetti:

"Yarım bırakılan köprüler, otoban bağlantı noktaları yakın zamanda bitirilmeli yeni alternatif yol güzergah projeleri üretilmeli. En azından mevcutlar üzerinden iyileştirmeler yapılabilir. Bunlardan akıllı kavşak sayıları artırılabilir. Yeşil dalga olarak tabir edilen trafik akışının hızlandırılması için birtakım çalışmalar yapılabilir. Bunlar UKOME'de inanıyorum yapılıyordur. Bunların hızlandırılması özellikle Ulaşım Master Planı'nın biran evvel bitirilip Adana'nın ulaşım sorununun uzun yıllar geleceğe yönelik sonlandırılmasını istiyoruz." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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