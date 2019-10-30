Gül: "Yargının ideolojisi olmaz"

Gül: "Yargının ideolojisi olmaz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıklar arasında iş birliğiyle gerçekleştirilen "Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni'ne katıldı.

30.10.2019 11:44
Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıklar arasında iş birliğiyle gerçekleştirilen "Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni'ne katıldı. (2)

Kaynak: AA

VİDEO: Gül: "Yargının ideolojisi olmaz"
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