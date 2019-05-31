Gül: "(Yargı Reformu Stratejisi) Çok gecikmeden bunun kanunları çıkacak, idarenin gerektirdiği tüm...

Gül: "(Yargı Reformu Stratejisi) Çok gecikmeden bunun kanunları çıkacak, idarenin gerektirdiği tüm...

Gül: "(Yargı Reformu Stratejisi) Çok gecikmeden bunun kanunları çıkacak, idarenin gerektirdiği tüm tedbirler çok hızlı bir şekilde alınacak.

Gül:

Gül: "(Yargı Reformu Stratejisi) Çok gecikmeden bunun kanunları çıkacak, idarenin gerektirdiği tüm tedbirler çok hızlı bir şekilde alınacak."

Kaynak: AA
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