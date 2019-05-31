Gül: "(Yargı Reformu Stratejisi) Çok gecikmeden bunun kanunları çıkacak, idarenin gerektirdiği tüm...
Gül: "(Yargı Reformu Stratejisi) Çok gecikmeden bunun kanunları çıkacak, idarenin gerektirdiği tüm tedbirler çok hızlı bir şekilde alınacak.
Gül: "(Yargı Reformu Stratejisi) Çok gecikmeden bunun kanunları çıkacak, idarenin gerektirdiği tüm tedbirler çok hızlı bir şekilde alınacak."
Kaynak: AA
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Seçim tartışmasını öyle bitireceğiz ki, kimsenin sesi soluğu çıkmayacak