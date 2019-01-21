Gül ve Selçuk, Yarıyıl Tatilinde Okullarda Tadilat Yapan Yükümlüleri Ziyaret Etti (2)

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, kamu hizmeti cezalarının infazı kapsamında yarıyıl tatilinde okullarda tadilat yapan yükümlüleri ziyaret etti.

Kaynak: AA