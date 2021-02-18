Gül ve Şahin'den Nurdağı'na ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı'nda bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı'nda bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Vali Gül ve Şahin, ziyarette Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesinin devam ettiği Nurdağı-Bahçe tünelinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Oto Galerici esnafıyla bir araya gelerek faaliyetleri hakkında bilgi alana Gül ve Şahin, esnafın talep ve önerileri dinledi.???????

Gül ve beraberindekiler, Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve daire amirlerinin ve muhtarların katılımıyla yapılan Aylık Muhtarlar Toplantısına katıldıktan sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek