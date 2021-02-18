Gül ve Şahin'den Nurdağı'na ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gül ve Şahin'den Nurdağı'na ziyaret

18.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:16
Gül ve Şahin'den Nurdağı'na ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı'nda bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı'nda bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Vali Gül ve Şahin, ziyarette Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesinin devam ettiği Nurdağı-Bahçe tünelinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Oto Galerici esnafıyla bir araya gelerek faaliyetleri hakkında bilgi alana Gül ve Şahin, esnafın talep ve önerileri dinledi.???????

Gül ve beraberindekiler, Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve daire amirlerinin ve muhtarların katılımıyla yapılan Aylık Muhtarlar Toplantısına katıldıktan sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Prens Harry Meryem Uzerli
Spor Arda Turan Deniz Türüç Abdullah Avcı Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gül ve Şahin'den Nurdağı'na ziyaret - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 11:17:37. #1.15#
title