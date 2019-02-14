Gül Üreticisinin Yüzü İthal Gül Yüzünden Gülmedi

Adana'da gül üreticilerinin yüzü 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gülmedi. Yıl boyunca dört gözle Sevgililer Günü'nü bekleyen üreticilerin hayali ithal güllerin piyasaya girmesiyle suya düştü.

Adana'da 22 yıllık üretici Fevzi Işık, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 100 bin adet gül satma hayalinin ithal gül nedeniyle tükendiğini, ürünlerinin dalında kaldığını söyledi. Işık, ithal malın piyasaya girince yerli malların ellerinde kaldığını ifade ederek, "Bütün yıl biz 14 Şubat Sevgililer Günü'nü bekliyoruz. Sevgililer Günü'ne 1 hafta, 10 gün kala ithalatçı firmalar ürünlerimizin çevresini geziyorlar. Malın durumuna bakıyorlar. Sonra yurt dışından gidip mal ithal ediyorlar. Bizim mallarımız elimizde patladı. Kesim bile yapmadık. Kesim yapsak müşteri yok. Mezatlarda da şu an fiyatlar dibe vurmuş durumda" dedi.

"Gülün yüzde 60-70'i dalında kaldı"

Önceki yıllara göre şu an durumun çok berbat olduğunu dile getiren Işık, "22 senedir bu işi yapıyorum hiçbir zaman gül satışı bu kadar kötü olmadı. Maliyetlerimiz çok arttı. Naylonu bile dolarla alıyoruz. Umduğumuz piyasayı bulamadık malın yüzde 60-70'i dalında kaldı. Şu anki piyasaya mal kesersem hiçbir şekilde masraflarımı karşılayamam. Şu an gülün tanesi 1 TL-1,5 TL arası gidiyor. Çiçekçi de tanesini 10-15 TL arasında veriyor. Yaptığı işçiliğe, süslemeye göre de para alıyor" diye konuştu.

"Güllere çocuğumuz gibi bakıyoruz"

Gül üreticisi Fevzi Işık, bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 100 bin adet gül satmayı düşündüğünü fakat ithal malın piyasaya girmesiyle mallarının dalında kaldığını kaydetti. Devletin kendi üreticisini desteklemesi gerektiğini vurgulayan Işık, "Bu yıl geçti artık önümüzdeki yıllarda bu duruma bir çözüm bulunması lazım. Naylonu dolarla alıyoruz. Kömürü, ilacı dolarla alıyoruz. Geçen sene 30 bin TL'lik ilaç kullandık bu sene 50 bin TL'lik ilaç kullandık. Ürettiğimiz gülün üşümemesi, terlememesi lazım. Aynı çocuğa bakar gibi bakıyoruz. Çocuk nasıl terlediğinde hasta olur? Gül de terlediğinde hasta oluyor. Çocuğumuza bakar gibi bakıyoruz bu yüzden gözümüz gibi baktığımız malın karşılığını almak istiyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA