Gül: "Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlama girişimlerinin uluslararası hukukta yeri yoktur"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Açılış kurdelasının kesilmesi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulu gezmesi Bakanlar Gül ve Selçuk'un tören alanından ayrılmaları - Bakan Gül: Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlama girişimlerinin uluslararası hukukta...
14.08.2020 12:48 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:17
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
Açılış kurdelasının kesilmesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulu gezmesi
Bakanlar Gül ve Selçuk'un tören alanından ayrılmaları
- Bakan Gül:
Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlama girişimlerinin uluslararası hukukta yeri yoktur"
ANKARA – Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sincan Eğitim Merkezi'nin açılış törenine katıldı. (4)
Kaynak: AA