Gül: (Seçim mevzuatında değişiklik) Keşan'daki bir gencimizin bile oyunun ülke yönetimine daha etkin katılımıyla ilgili ne gerekiyorsa o adım atılacak
03.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:46
Gül: (Seçim mevzuatında değişiklik) Keşan'daki bir gencimizin bile oyunun ülke yönetimine daha etkin katılımıyla ilgili ne gerekiyorsa o adım atılacak.
Gül: (Seçim mevzuatında değişiklik) Keşan'daki bir gencimizin bile oyunun ülke yönetimine daha etkin katılımıyla ilgili ne gerekiyorsa o adım atılacak
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan