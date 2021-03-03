Gül: (Seçim mevzuatında değişiklik) Keşan'daki bir gencimizin bile oyunun ülke yönetimine daha etkin katılımıyla ilgili ne gerekiyorsa o adım atılacak

Gül: (Seçim mevzuatında değişiklik) Keşan'daki bir gencimizin bile oyunun ülke yönetimine daha etkin katılımıyla ilgili ne gerekiyorsa o adım atılacak.