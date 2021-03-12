Gül: "(Sasunyan'ın tahliye kararı) Terörizm eylemlerini, amaçlarını gerçekleştirmenin aracı olarak gören kişilere oldukça yanlış mesaj verecektir."
12.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:04
Gül: "(Sasunyan'ın tahliye kararı) Terörizm eylemlerini, amaçlarını gerçekleştirmenin aracı olarak gören kişilere oldukça yanlış mesaj verecektir.
Gül: "(Sasunyan'ın tahliye kararı) Terörizm eylemlerini, amaçlarını gerçekleştirmenin aracı olarak gören kişilere oldukça yanlış mesaj verecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ