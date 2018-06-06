Gül, Öğrencilerle Buluştu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te 3'üncü üniversitenin açılacağını belirterek, "Kent dijital teknolojide pilot il seçildi. Görevimiz gençlere güçlü bir Türkiye bırakmak." dedi.

Gül, Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen programda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere buluştu. Öğrencilere üniversite sınavına hazırlık sürecinde yaşadıklarını anlatan Gül, bunların tatlı bir hatıra olduğunu ifade etti.

Gül, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunarak, geleceğe güvenle bakılacak bir Türkiye'nin bulunduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençlere büyük önem verdiklerini vurgulayan Gül, Erdoğan'ın Anadolu'nun içerisinden çıktığını, hiçbir zorluğu engel olarak görmediğini aktardı.

Bakan Gül, seçilme yaşının 18 yaşına indirildiğini ve gençlere güvendiklerini belirterek, "Gaziantep'te 3'üncü üniversite açılacak. Kent dijital teknolojide pilot il seçildi. Görevimiz gençlere güçlü bir Türkiye bırakmak." dedi.

Gül, öğrencilere sınavda başarılar diledi.