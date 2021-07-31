Gül: "(Konya'daki silahlı saldırı) İlk bulgulara göre etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitler var"
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Gül: "(Konya'daki silahlı saldırı) İlk bulgulara göre etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitler var"

Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Konya'daki silahlı saldırıda 7 kişinin öldürülmesi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları KONYA - Konya'nın Meram ilçesinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden 7 vatandaşın yakınlarına taziye ziyareti sonrası Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamalarda bulundu.

Konya'daki silahlı saldırıda 7 kişinin öldürülmesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları

KONYA - Konya'nın Meram ilçesinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden 7 vatandaşın yakınlarına taziye ziyareti sonrası Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamalarda bulundu.

???????Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Konya'daki silahlı saldırı) İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var."

Gül: '(Konya'daki silahlı saldırı) İlk bulgulara göre etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitler var'
Gül: '(Konya'daki silahlı saldırı) İlk bulgulara göre etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitler var'
Gül: '(Konya'daki silahlı saldırı) İlk bulgulara göre etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitler var'
Gül: '(Konya'daki silahlı saldırı) İlk bulgulara göre etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitler var'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: '(Konya'daki silahlı saldırı) İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var.'
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Konya'daki silahlı saldırı) İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var."
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Gül: "(Konya'daki silahlı saldırı) İlk bulgulara göre etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitler var" - Haberler
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