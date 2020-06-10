"Gül kokulu" köyün geçim kaynağı gül yağı Avrupa'dan ilgi görüyor "Gül kokulu" köy olarak da tanınan Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Darıcılar köyünde, çiftçilerin ekmek kapısı olan güllerin yağı, Avrupa'ya ihraç ediliyor.

"Gül kokulu" köy olarak da tanınan Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Darıcılar köyünde, çiftçilerin ekmek kapısı olan güllerin yağı, Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Köyde 37 yıl önce birkaç çiftçinin girişimiyle başlayan gül üretimi, aradan geçen yıllar içerisinde köyün ana geçim kaynağı oldu.

Gece yarısından ertesi günün öğle vaktine kadar süren gül hasadında çalışan köy sakinleri, güllerinden üretilen yağların Avrupa'ya ihraç edilmesinin mutluluğunu yaşıyor.

"Köyde herkes bahçesine gül dikti"

Gül yetiştiricisi Önder Önel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gül toplamak için çiftçilerin 03.00'te evden çıktığını, öğle saatlerinde evlerine döndüğünü söyledi.

Gül toplama işleminin zahmetli olduğunu belirten Önel, "Köyün geçim kaynağı gül ve lavantadır. Gül üretmeye ise 1983'te birkaç kişiyle başladık. Daha sonra yayıldı. 2001'de zirveye ulaştı. Köydeki herkes bahçesine gül dikti. Köy dışında olanlar bile gelerek gül işine girdiler." diye konuştu.

Önel, güllerin toplandıktan sonra Isparta'da özel bir şirkete gönderildiğini kaydederek, "Isparta'da güllerin yağı çıkarılıyor. Fransa, Hollanda ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine satılıyor. İç piyasaya da gidiyor ama Avrupa'ya daha çok satılıyor. Yakın zamanda Amerika, Uzak Doğu'ya da ihracat başladı. Geçen yıl gülün rekoltesi 300 tondu, bu yıl 400 ton olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Her yerde gül yetiştiriyoruz"

Darıcılar Köyü Muhtarı Mevlüt Kan da köyde gül ve lavanta yetiştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını belirterek, gül hasadının yaklaşık bir ay sürdüğünü anlattı.

Çiftçilerden Hüsem Düzen ise gül işini 35 yıldır yaptıklarını belirterek, bu işin kooperatifleşmesini istediklerini dile getirdi.

Düzel, dağ köyü oldukları için üretilen güllerin yağının kaliteli olduğunu vurgulayarak, "Gülden devletimiz de kazanıyor, işçi ve köylüler de kazanıyor." dedi.

Kaynak: AA