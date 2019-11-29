Gül: "Kendi içerisindeki sorunları ülkenin sorunu haline getirecek bir partinin bu ülkeye...
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Gül: "Kendi içerisindeki sorunları ülkenin sorunu haline getirecek bir partinin bu ülkeye...

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün kendisini karşılayanlarla tokalaşması AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyareti Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün konuşması ERZURUM - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

29.11.2019 20:23 | Son Güncelleme: 29.11.2019 20:26
Gül:

Adalet Bakanı 'ün kendisini karşılayanlarla tokalaşması

Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyareti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün konuşması ERZURUM - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Haber Videosu: Gül: "Kendi içerisindeki sorunları ülkenin sorunu haline getirecek bir partinin bu ülkeye...
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