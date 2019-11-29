Gül: "Kendi içerisindeki sorunları ülkenin sorunu haline getirecek bir partinin bu ülkeye...
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün kendisini karşılayanlarla tokalaşması AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyareti Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün konuşması ERZURUM - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
29.11.2019 20:23 | Son Güncelleme: 29.11.2019 20:26
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün kendisini karşılayanlarla tokalaşması
AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyareti
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün konuşması ERZURUM - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
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Kaynak: AA
Haber Videosu: Gül: "Kendi içerisindeki sorunları ülkenin sorunu haline getirecek bir partinin bu ülkeye...