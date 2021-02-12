Gül kaç TL? Kırmız gül fiyatı ne kadar? 14 Şubat Sevgililer Günü gül kaç lira? 14 Şubat papatya, orkide, lale, sukulent, teraryum ve diğer çiçek fiyat

14 Şubat Sevgiler gününde çiçek almak isteyenler çiçek fiyatlarını araştırıyor. Peki, 14 Şubat Sevgililer Günü gül kaç lira? 14 Şubat papatya, orkide, lale ve diğer çiçek fiyatları ne kadar? Gül kaç TL? Kırmız gül fiyatı ne kadar?

Sevgiler Günü nedneiylegül ve diğer içiek çeşitleirne ilgi arttı. Peki, 14 Şubat Sevgililer Günü gül kaç lira? 14 Şubat papatya, orkide, lale ve diğer çiçek fiyatları ne kadar? Gül kaç TL? Kırmız gül fiyatı ne kadar?14 Şubat Sevgiler gününde çiçek almak isteyenler çiçek fiyatlarını araştırıyor.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ GÜL KAÇ LİRA?

Gül fiyatları kalitesine göre 10-20 TL arası değişkenlk gösteriyor.

Orkide fiyatalrı ise 100 - 150 TL arası fiyata sahip.

Papatya, orkide, lale ve diğer çiçek fiyatları da alınan çiçek sayısı ve süsleme formatlarına göre değişkenlik gösteriyor.

KIRMIZI GÜLÜN ANLAMI NEDİR?

Kırmızı gül diğer renkteki güllerden daha fazla anlam taşımasının yanı sıra, en evrensel sembollerden de biridir. Uzun ve hikayeleşmiş uzun tarihi ile kırmızı gül büyük öneme sahiptir. Kırmızı güller sayısız sanat eserinde, klasik resimlerde ve şiirde kullanılmıştır. Hâlâ da modern sanatın ve medyanın ilgi alanı içindedir. Kırmızı güller tarih boyunca ve farklı kültürlerde görünmüşler, dini veya siyasi semboller taşımışlardır. Kırmızı gülün gizemi çoğu insan için tarih boyunca ilham kaynağı olmuştur. Bununla birlikte kırmızı gül aşkın sembolüdür ve en çok bu yönüyle tanınır.