GÜL İLE FADILOĞLU, DÜLÜK ANTİK KENTİ KEBER TEPESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNDU

31-08-2021 07: 58: 18 GÜL İLE FADILOĞLU, DÜLÜK ANTİK KENTİ KEBER TEPESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNDU VALİ GÜL: "YILLARDIR YAPILAN ÇALIŞMALARIN ARTIK GÜN YÜZÜNE ÇIKTIĞI, BUNLARIN BİR BÜTÜN HALİNE GETİRİLDİĞİNİ GÖRECEĞİZ"BAŞKAN FADILOĞLU: "AMACIMIZ KENTİN TÜM UNSURLARINA ULAŞMAK"Gaziantep Valisi Davut...

31-08-2021 07: 58: 18 GÜL İLE FADILOĞLU, DÜLÜK ANTİK KENTİ KEBER TEPESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNDU VALİ GÜL: "YILLARDIR YAPILAN ÇALIŞMALARIN ARTIK GÜN YÜZÜNE ÇIKTIĞI, BUNLARIN BİR BÜTÜN HALİNE GETİRİLDİĞİNİ GÖRECEĞİZ"

BAŞKAN FADILOĞLU: "AMACIMIZ KENTİN TÜM UNSURLARINA ULAŞMAK"

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Dülük Antik Kenti Keber Tepesi'ndeki kazı alanını inceledi. Vali Gül, Başkan Fadıloğlu ile İl Müdürü Öztürk, Dülük Antik Kenti Kazı Başkanı Almanya Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engelbert Winter'den bilgi aldı.

Dünyanın en eski yerleşim alanlarından olan Dülük Antik Kenti Keber Tepesi'ndeki antik kentte kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Dülük Antik Kenti Keber Tepesi'ndeki kazı alanındaki çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların son aşamasına ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Dülük Antik Kenti Kazı Başkanı Almanya Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engelbert Winter, kente ait kültürel ve tarihi zenginliklerin bir an önce ortaya çıkarılması adına ekibiyle birlikte yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

ÇOK FARKLI BİR DÜLÜK ANTİK KENTİ İLE KARŞILAŞMIŞ OLACAĞIZ

Yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız, hocalarımız; Dülük Antik Kenti'nin ortaya çıkarılmasıyla ilgili yıllardır bir çalışma yapıyorlar. Bu aşamadan sonra bir üst seviyeye çıkmamız gerekiyor. Bununla ilgili de sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz, bu işi destekleme kararı aldı. Geçmişte de çok büyük destekleri oldu. İnşallah kısa süre içerisinde yıllardır yapılan çalışmaların artık gün yüzüne çıktığı, bunların bir bütün haline getirildiğini göreceğiz. Emeği geçen Belediye Başkanımıza, Belediye Başkan Yardımcımıza, İl Kültür ve Turizm Müdürümüze, kıymetli hocamız ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl geldiğimiz de çok farklı bir Dülük Antik Kenti ile karşılaşmış olacağız. Hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

VERMİŞ OLDUKLARI DESTEKTEN DOLAYI SAYIN VALİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Gerçekleştirdiği incelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Ben öncelikle Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Dülük Antik Kenti'nin kazısı yaklaşık 2007 yılından beridir Almanya Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engelbert Winter vasıtasıyla kazılıyor. Kaynakları birleştirerek, güçleri birleştirerek İnşallah bundan sonraki süreçte daha hızlı hareket edeceğiz. Bu yılki yapılan kazıda bulunan dini bir yapının ve aynı zamanda da bir demirci atölyesinin açıldığını gördük. Buradan çıkan buluntular, mevcut müzemize intikal ettiriliyor. Ama burada ağırlıklı olarak mimari yapılarımız var. Şu anki üzerinde bulunduğumuz Keber Tepe, Dülük Antik Kenti'nin asıl yaşam alanı. Bu yerleşim alanından adım adım devam ederek, amacımız kentin tüm unsurlarına ulaşmak. Ben vermiş oldukları destekten dolayı Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Kültür Müdürlüğümüz ile birlikte inşallah Mitras Tapınağı ile yeniden harekete geçirerek, Mitras Tapınağı'ndan başlayıp gelen bu alanda kamulaştırmalarımızı tamamlayıp, olabilecek en iyi şartlarda, en idealini yakalayabilecek bir yürüyüş yolu yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL: "YILLARDIR YAPILAN ÇALIŞMALARIN ARTIK GÜN YÜZÜNE ÇIKTIĞI, BUNLARIN BİR BÜTÜN HALİNE GETİRİLDİĞİNİ GÖRECEĞİZ"

BAŞKAN FADILOĞLU: "AMACIMIZ KENTİN TÜM UNSURLARINA ULAŞMAK"

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Dülük Antik Kenti Keber Tepesi'ndeki kazı alanını inceledi. Vali Gül, Başkan Fadıloğlu ile İl Müdürü Öztürk, Dülük Antik Kenti Kazı Başkanı Almanya Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engelbert Winter'den bilgi aldı.

Dünyanın en eski yerleşim alanlarından olan Dülük Antik Kenti Keber Tepesi'ndeki antik kentte kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Dülük Antik Kenti Keber Tepesi'ndeki kazı alanındaki çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların son aşamasına ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Dülük Antik Kenti Kazı Başkanı Almanya Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engelbert Winter, kente ait kültürel ve tarihi zenginliklerin bir an önce ortaya çıkarılması adına ekibiyle birlikte yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

ÇOK FARKLI BİR DÜLÜK ANTİK KENTİ İLE KARŞILAŞMIŞ OLACAĞIZ

Yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız, hocalarımız; Dülük Antik Kenti'nin ortaya çıkarılmasıyla ilgili yıllardır bir çalışma yapıyorlar. Bu aşamadan sonra bir üst seviyeye çıkmamız gerekiyor. Bununla ilgili de sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz, bu işi destekleme kararı aldı. Geçmişte de çok büyük destekleri oldu. İnşallah kısa süre içerisinde yıllardır yapılan çalışmaların artık gün yüzüne çıktığı, bunların bir bütün haline getirildiğini göreceğiz. Emeği geçen Belediye Başkanımıza, Belediye Başkan Yardımcımıza, İl Kültür ve Turizm Müdürümüze, kıymetli hocamız ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl geldiğimiz de çok farklı bir Dülük Antik Kenti ile karşılaşmış olacağız. Hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

VERMİŞ OLDUKLARI DESTEKTEN DOLAYI SAYIN VALİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Gerçekleştirdiği incelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Ben öncelikle Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Dülük Antik Kenti'nin kazısı yaklaşık 2007 yılından beridir Almanya Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engelbert Winter vasıtasıyla kazılıyor. Kaynakları birleştirerek, güçleri birleştirerek İnşallah bundan sonraki süreçte daha hızlı hareket edeceğiz. Bu yılki yapılan kazıda bulunan dini bir yapının ve aynı zamanda da bir demirci atölyesinin açıldığını gördük. Buradan çıkan buluntular, mevcut müzemize intikal ettiriliyor. Ama burada ağırlıklı olarak mimari yapılarımız var. Şu anki üzerinde bulunduğumuz Keber Tepe, Dülük Antik Kenti'nin asıl yaşam alanı. Bu yerleşim alanından adım adım devam ederek, amacımız kentin tüm unsurlarına ulaşmak. Ben vermiş oldukları destekten dolayı Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Kültür Müdürlüğümüz ile birlikte inşallah Mitras Tapınağı ile yeniden harekete geçirerek, Mitras Tapınağı'ndan başlayıp gelen bu alanda kamulaştırmalarımızı tamamlayıp, olabilecek en iyi şartlarda, en idealini yakalayabilecek bir yürüyüş yolu yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre