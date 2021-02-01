Gül: "Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden yeni, sivil, demokratik anayasayı hayata geçirmek, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacak."
01.02.2021 22:07 | Son Güncelleme: 01.02.2021 22:10
Gül: "Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden yeni, sivil, demokratik anayasayı hayata geçirmek, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacak.
Gül: "Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden yeni, sivil, demokratik anayasayı hayata geçirmek, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan