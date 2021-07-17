Gül, Giresun Milli Emlak Müdürlüğüne atandı
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Gül, Giresun Milli Emlak Müdürlüğüne atandı

Gül, Giresun Milli Emlak Müdürlüğüne atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen görevde yükselme imtihanında başarı göstererek terfi eden Tekirdağ Milli Emlak Müdür Yardımcısı Musa Gül, Giresun Milli Emlak Müdürlüğüne atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen görevde yükselme imtihanında başarı göstererek terfi eden Tekirdağ Milli Emlak Müdür Yardımcısı Musa Gül, Giresun Milli Emlak Müdürlüğüne atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce düzenlenen görevde yükselme imtihanında başarılı olarak terfi edip, Giresun Milli Emlak Müdürlüğüne atanan Tekirdağ Milli Emlak Müdür Yardımcısı Musa Gül için veda töreni düzenlendi. Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu ve Milli Emlak Müdürü Metin Korkmaz, Milli Emlak Müdür Yardımcısı Musa Gül'ü başarılarından dolayı tebrik ederek, plaket vererek yeni görevinde başarılar diledi. - TEKİRDAĞ

Gül, Giresun Milli Emlak Müdürlüğüne atandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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