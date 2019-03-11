Gül: "Çukur Kazan Terör Örgütlerini O Çukura Gömmeye Devam Edeceğiz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çukur kazdılar, bu ülkenin birliğini beraberliğini o çukura gömmek istediler ama o çukur kazan terör örgütlerini o çukura gömmeyi biz bildik, gene de o çukura gömmeye devam edeceğiz." dedi.

Gül, partisinin Artvin il seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı ile milletin bekası, birliği, beraberliği, kardeşliği için seçime gittiklerini belirtti.

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz günü kurulduğunu, "pazara kadar değil, mezara kadar olan" bir yolculuk, bir ittifak olduğunu aktaran Gül, "Bir tarafta bu memleketi, bu şehri, Artvin'i, güzel ülkemizi nasıl büyütürüz, nasıl daha fazla projelerle, nasıl daha fazla iş imkanları ile geliştiririz diye yola devam eden bir Cumhur İttifakı var. Bir diğer tarafta da adına 'Millet İttifakı' dedikleri ama benzemezlerin bir araya gelerek kurdukları bir ittifak var." diye konuştu.

Türkiye'nin gelişmesini engellemek için her zaman birilerinin devreye girdiğini ifade eden Gül, şunları dile getirdi:

"Türkiye ne zaman başı dik bir şekilde, Türk milleti, Türk insanı ile ne zaman yoluna devam etse içeriden, dışarıdan hep tuzaklar kurmaya başladılar. Hep senaryolarla Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştılar. Sokak olayları yaparak, Gezi olaylarıyla, bu ülkeyi karıştırmak istediler. Yetmedi yargı darbesiyle bu ülkeyi karıştırmak istediler. Yetmedi Kobani olaylarıyla bu ülkeyi, bu sokakları karıştırmak istediler. Hiçbirinde de başaramadılar. 15 Temmuz'da F-16'larla geldiler, tanklarla geldiler ama bu millet 'Türkiye geçilmez, vatan bölünmez' dedi. Kıyamete kadar da bu çizgisini koruyacak. Hiçbir güç bu milletin önünde asla ve asla başarıya ulaşamayacak."

AK Parti ve MHP ile kurulan Cumhur İttifakı'nın sadece iki partinin bir araya gelerek kurduğu ittifak olmadığına dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:

"Birilerinin adı Millet İttifakı ama pusulasını milletin belirlemediği bir ittifaktır. Karga adını değiştirse de karga kargadır. Sen Millet ittifakı desen de senin rotanı millet çizmiyor. Bu millet 31 Mart'ta sandıkta size gereken cevabı verecektir. İnşallah Artvin gereken cevabı verecektir."

"Cumhur İttifakı 82 milyonun huzurunu koruması için siyaset yapıyor"

Cumhur İttifakı'nın amacının istikrarın, huzurun korunması olduğuna değinen Gül, "Bizim derdimiz hangi partiye oy verirse vermiş olsun, Artvinli genç kardeşim, genciyle yaşlısıyla bütün seçmenimiz 'Hangi partiye oy vermiş olursanız olun gelin Artvin'i büyütelim. Ülkemizi daha fazla büyütelim.' diye bir çağrıda bulunuyoruz. Çünkü bu ülkede istikrarsızlık, huzursuzluk olursa herkes etkilenir. Eğer bir şehir huzursuzsa AK Parti'li, MHP'li, CHP'li filan partili diye ayırım yapmaz. Hepimiz huzursuz oluruz. İşte Cumhur İttifakı 82 milyonun huzurunu daha da koruması için siyaset yapıyor." ifadesini kullandı.

Muhalefetin, Cumhur İttifakı'nın zayıflaması için herkesle iş tuttuğunu belirten Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşıda bir blok oluşturmuşlar. Ne diyor, 'Doğu'da, Güneydoğu'da biz kazanacağız, Batı'da AK Parti'ye MHP'ye kaybettireceğiz.' diyor. Birçok yerde CHP'nin adayını destekliyor. CHP ve İYİ Parti'nin listesinde bu anlayış, sırtını terör örgütüne dayayan bu anlayış hep belediye meclis adaylıkları koymuş. Benim Artvinli, milliyetçi, yerli, vatansever hemşehrim asla ve asla sırtını terör örgütlerine dayayanların destek verdiği, 'AK Parti'ye MHP'ye kaybettiririz' diye açıklama yaptığı bu ittifaka destek vermeyecektir, Cumhur İttifakı'na en güçlü desteği verecektir. Ben buna inanıyorum. Artvin asla ve asla Cumhur İttifakı'nı yalnız bırakmayacaktır."

"Ülkemizi asla ve asla böldürmeyeceğiz"

Türkiye'de ülkenin birliğine, kardeşliğine kast etmek isteyenlerin, hep terör örgütlerini azdırdığını belirten Gül, "PKK'yı azdırdı, DEAŞ'ı azdırdı, FETÖ'yü azdırdı ama bunlarla biz mücadele ettik. Ölümüne mücadele ettik. Çukur kazdılar, bu ülkenin birliğini beraberliğini o çukura gömmek istediler ama o çukur kazan terör örgütlerini o çukura gömmeyi biz bildik, gene de o çukura gömmeye devam edeceğiz. Ülkemizi asla ve asla böldürmeyeceğiz. Bayrağımızı asla ve asla indirmeyeceğiz. Ezanımızı susturmayacağız, kıyamete kadar bu ülke, Türk milleti bağımsız olarak kıyamete kadar bu coğrafyada bir ve beraber olarak yaşayacağız." dedi.

Türkiye'nin istikrarlı bir yönetime doğru 24 Haziran'da yola çıktığını ifade eden gül, "Şimdi belediye seçimini de yaptıktan sonra 4,5 yıl seçim yok. 4,5 yıl ne var? Geçim dönemi var. Biz hükümet olarak burada da yerel yönetim olarak belediye ile el ele vereceğiz." diye konuştu.

"Bizim için söz konusu vatansa gerisi teferruattır"

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin inançlı, milli kadrolarıyla yola devam ettiğinin altını çizen Gül, şunları kaydetti:

"Bizim için söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Ali'nin Veli'nin belediye başkanı olması değil, ülkemizin bağımsızlığının daim olması, ay yıldızlı bayrağımızın özgürce dalgalanmasıdır bizim amacımız. Başka bir amacımız yok. Milletvekilliği, bakanlık, belediye başkanlığı gelir geçer. Kalıcı olan vatanımızın birliğidir, bölünmezliğidir, bağımsızlığıdır. Biz bunun için siyaset yapıyoruz. Bunun için de yapmaya devam edeceğiz."

Gül, seçim koordinasyon merkezinin açılışının ardından Ülkü Ocakları ve AK Parti Gençlik Kolları üyeleri ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA