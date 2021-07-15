Gül: "Bu dünyada yeryüzünde işgal etmemiş ve işgale uğramamış tek millet Türk milletidir"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salona gelmesi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dikmen Hakimevi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliğinde konuştu(1)
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salona gelmesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dikmen Hakimevi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliğinde konuştu(1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç