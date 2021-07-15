Gül: "Bu dünyada yeryüzünde işgal etmemiş ve işgale uğramamış tek millet Türk milletidir"
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Gül: "Bu dünyada yeryüzünde işgal etmemiş ve işgale uğramamış tek millet Türk milletidir"

Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salona gelmesi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dikmen Hakimevi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliğinde konuştu(1)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salona gelmesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dikmen Hakimevi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliğinde konuştu(1)

Gül: 'Bu dünyada yeryüzünde işgal etmemiş ve işgale uğramamış tek millet Türk milletidir'
Gül: 'Bu dünyada yeryüzünde işgal etmemiş ve işgale uğramamış tek millet Türk milletidir'
Gül: 'Bu dünyada yeryüzünde işgal etmemiş ve işgale uğramamış tek millet Türk milletidir'
Gül: 'Bu dünyada yeryüzünde işgal etmemiş ve işgale uğramamış tek millet Türk milletidir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

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Gül: "Bu dünyada yeryüzünde işgal etmemiş ve işgale uğramamış tek millet Türk milletidir" - Haberler
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