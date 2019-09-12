'Gül Biberi' tezgâhların gözdesi

12.09.2019 11:46

Kütahya'nın Emet ilçesinde ilk defa yetiştirildiği belirtilen ve pazar tezgahlarında yerini alan 'gül biberi' büyük ilgi görüyor.



23 yaşında çiftçilik yaparak geçimini sağladığını belirten İsmail Çehresiz, "İlçemiz köylerinde genelde klasik domates, biber, salatalık ve sivri biber yetiştiriliyor. Ben yenilik ve daha fazla para kazanmak için bazı araştırmalar yaptım. Bu araştırmalarımda gül biberi üretmenin çok daha karlı ve bölge toprağına da uyumlu olduğunu tespit ettim. Gül biberi çok narin ve bakım isteyen bir ürün. Açıkçası ilk ektiğimde verim alacağımdan tam olarak emin değildim. Ancak bölgemizdeki toprakla uyumu ve doğal hayvan gübresi ile çok iyi verim aldım. Şuan kilogram fiyatı 15 liradan sezonun ilk ürününü satışa sundum ve kısa sürede bitti" dedi.



"Üretim az olduğu için talepleri karşılamakta zorlanıyorum"



Gül biberi üretiminin bölgede destek kapsamına alınması gerektiğini belirten genç girişimci ve üretici Çehresiz, "Gül biberinin turşusu, reçeli, kızartması olur. Gül biberinin hasadı yeni başladı. Turşuluk zamanı olduğu için şuan herkes talep ediyor. Ancak yapılan özel reçeli dolayısıyla artan talebi karşılamakta zorlanıyorum. Eğer devletimiz gerekli desteği verirse, Gül biberini sera içerisinde yetiştirmeyi ve daha fazla ürün elde ederek gelirimi arttırmayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA