Gül: "Adliyenin kapısından giren herkese fidan vereceğiz"

Gül: "Adliyenin kapısından giren herkese fidan vereceğiz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Bakanlar Gül ve Pakdemirli'nin protokolü imzalaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılabilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imza...

25.09.2019 11:01
Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması

Bakanlar Gül ve Pakdemirli'nin protokolü imzalaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılabilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu. (4)

Kaynak: AA
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