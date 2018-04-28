Gül'ün "Aday Değilim" Açıklamasına Kim Ne Dedi?

11. Cumhurbaşkanı Gül'ün 'Adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir' açıklamasının ardından AK Parti, CHP, HDP ve BBP'den farklı tepkiler geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gül'ün açıklamalarının ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Çatı adaylığı uzun süre tartışılan Abdullah Gül, bugün aday olmayacağını ve böyle sürecin artık söz konusu olayacağını açıkladı.

Gül'ün açıklamalarının ardından hükümet ve AK Parti cephesinden de açıklamalar geldi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, açıklamayla ilgili olarak şahsi Twitter hesabından "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasî ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi" cevabını verdi.

HAMZA DAĞ: GÜL HAKKINDA OLUMLU BİR ŞEY DÜŞÜNEMEYİZ

AK Parti'den şahsına yönelik gelen eleştiriler için "Başlarını iki ellerinin arasına alıp bugün söylediklerini bir muhasebe etsinler." açıklaması yapan Abdullah Gül'e partiden cevap geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Başımızı elimize aldığımızda Gül hakkında olumlu bir şey düşünmeyiz." ifadelerini kullandı.

BÜLENT TURAN'DAN 'PAZARLIKLA LİDER OLUNMAZ' MESAJI

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birilerine güvenerek, kapalı kapılar ardından anlaşmalar/pazarlıklara kalkarak lider olunmaz. liderlik, önüne ve arkana bakmadan, milletine inanarak, millete güvenerek yapılır'" mesajını paylaştı.

IŞIK: OLUŞTURULAN PROJE AKAMETE UĞRAMIŞTIR

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Ardahan'da yaptığı açıklamada, "Abdullah Bey ülkenin cumhurbaşkanlığını yapmış, AK Partinin kuruluşunda bulunmuş, Dışişleri Bakanlığı,Başbakanlık ve en son Cumhurbaşkanlığı yapmış olan bir şahsiyettir. Biz isterdik ki Abdullah Beyin isminin Ak Parti'den başka hiçbir şekilde anılmaması, ama siyasette su akar yatağını bulur. Siyasette mühendislik hesaplarının çalışmadığı çok bellidir. Mühendislik projelerinin siyasette daha önce denendiğini biliyoruz, ama siyasetin kendi bir doğası var. Siyasetin tabii bir akışı var. Bu tabii akışın dışındaki her proje akamete uğramaya mahkumdur. Bugün Abdullah Bey'in üzerinde oluşturulan projenin de akamete uğraması kaçınılmaz. Biz tabi kendi yolumuza devam ediyoruz. Biz kendi adayımıza güveniyoruz. CHP'nin ve diğer partilerin hangi adayı çıkartacağı bizim için önemli değil. Kendine güvenenin başkasının adayına göre hesap yapması olur mu? Bizim şu anda maçın tek favorisi diyebileceğimiz bir adayımız var. Dolayısıyla muhalefet ve diğer partiler hangi projeleri üretirseler üretsinler, milletin zorlama gördüğü projeleri, milletin desteğinin olmayacağını çok iyi biliyoruz." dedi.

CHP: VURGU ÖNEMLİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sayın Abdullah Gül ün bugün yaptığı açıklamada demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, kuvvetler ayrılığına ve huzur ortamına yaptığı vurgu önemli ve kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

HDP: SENİN CESARETİN YOK MU?

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Siirt'te partisinin il teşkilatı öncesi yaptığı konuşmada 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili, "Bugün Sayın Gül açıklama yapmış. 'Aday olmayacağım.' Neden? Çünkü herkes bir araya gelmemiş. Oldu beyim, sen buyuracaksın, biz bir araya geleceğiz, irademizi sana ipotek edeceğiz. Senin cesaretin yok mu? Çık aday ol" dedi.

BBP: GÜL'ÜN HİÇ GÜNDEME ALMAMASI LAZIMDI

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Gaziantep il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilişkin şöyle konuştu: "Doğru olan budur. Sayın Gül'ün bunu hiç gündemine almaması lazımdı. Ona bu teklifi sunanlara prim vermemesi lazımdı. Kendi isminin geçmesi onu yıprattı. Ama bugün bu açıklamadan sonra tartışmaları bitirdi" dedi.

ABDULLAH GÜL NE DEMİŞTİ?

İstanbul'da Ayazağa Kasrı'nda gazetecilerin karşısına çıkan Abdullah Gül, "Erken seçimlerle birlikte Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun ismimi zikretmesiyle başlayan hareketlilik benim dışımda gelişti. Geniş bir mutabakat söz konusu olursa üstüme düşeni yapmaktan çekinmeyeceğimi söylemişimdir. Temel Bey'in yaptığı görüşmeler neticesinde böyle bir mutabakatın olmadığı görülmüştür. Böylece adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir" demişti.