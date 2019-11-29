Gül: "Adalet hizmetlerini daha nitelikli vermek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz"
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Gül: "Adalet hizmetlerini daha nitelikli vermek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz"

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyareti Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün konuşması ERZURUM - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

29.11.2019 20:27 | Son Güncelleme: 29.11.2019 20:32
Gül:

Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyareti

Adalet Bakanı 'ün konuşması ERZURUM - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Haber Videosu: Gül: "Adalet hizmetlerini daha nitelikli vermek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz"
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