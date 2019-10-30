Gül: "(ABD Temsilciler Meclisinde çıkan karar)" Bizim için yok hükmündedir"

Gül: "(ABD Temsilciler Meclisinde çıkan karar)" Bizim için yok hükmündedir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıklar arasında iş birliğiyle gerçekleştirilen "Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni'ne katıldı.

30.10.2019 12:17
Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıklar arasında iş birliğiyle gerçekleştirilen "Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni'ne katıldı.(1)

Kaynak: AA

VİDEO: Gül: "(ABD Temsilciler Meclisinde çıkan karar)" Bizim için yok hükmündedir"
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