Gül: "(ABD Temsilciler Meclisinde çıkan karar)" Bizim için yok hükmündedir"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıklar arasında iş birliğiyle gerçekleştirilen "Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni'ne katıldı.
30.10.2019 12:17
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıklar arasında iş birliğiyle gerçekleştirilen "Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni'ne katıldı.(1)
Kaynak: AA
VİDEO: Gül: "(ABD Temsilciler Meclisinde çıkan karar)" Bizim için yok hükmündedir"