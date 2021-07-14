Guiyang 2021 Küresel Ekoloji Forumu düzenlendi

Guiyang 2021 Küresel Ekoloji Forumu (EFG 2021) 12-13 Temmuz tarihleri arasında Çin'in güneybatı bölgesindeki Guiyang şehrinde düzenlendi.

Guiyang 2021 Küresel Ekoloji Forumu (EFG 2021) 12-13 Temmuz tarihleri arasında Çin'in güneybatı bölgesindeki Guiyang şehrinde düzenlendi.

Guiyang 2021 Küresel Ekoloji Forumu (EFG 2021) 12-13 Temmuz tarihleri arasında Çin'in güneybatı bölgesindeki Guiyang şehrinde gerçekleşti. Çin'de ekolojik uygarlık temasıyla düzenlenen ve on oturumdan oluşan forum, 'İnsan ve Doğa için Hayat Dolu Bir Topluluğu Destekleyen Yeşil ve Düşük Karbonlu Kalkınma' temasıyla hem çevrimiçi hem de çevrimdışı düzenlendi. CPC Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve NPC Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu, "Ekolojik uygarlık yolculuğunda, Çin kalkınmaya yönelik konsept ve yöntemlerde derin bir değişim yaşıyor. Çin'in orman kaynaklarının büyüme alanının 70 milyon hektarı aşarak son on yılda dünyada ilk sırada yer aldı. Guizhou bölgesinin ekonomik büyüme oranı son 40 çeyrekte Çin'de ilk üç sırada yer aldı. Yeşil ekonomi GSYİH'nın yüzde 42'sini oluştururken, orman kapsama oranı yüzde 61,51'e ulaştı. Guizhou sadece ekolojik uygarlık inşasını araştırmakla kalmıyor, aynı zamanda ekolojik uygarlık inşasının başarılarından da yararlanıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı