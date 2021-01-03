Guinness'te ilginç rekor: 12 kardeşin yaşları toplamı 1042
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Guinness'te ilginç rekor: 12 kardeşin yaşları toplamı 1042

03.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:21
Guinness'te ilginç rekor: 12 kardeşin yaşları toplamı 1042

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan 12 kardeş, yaşlarının toplamı 1042 yıl olunca Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan 12 kardeş, yaşlarının toplamı 1042 yıl olunca Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. D'Cruz ailesinde en küçük kardeşin yaşının 75, en yaşlısının ise 97 olduğu belirtildi.

Pakistan'da aynı ebeveynlerden doğan 12 kardeşin yaşlarının toplamı 1042 yıl 315 gün olarak belirlendi. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren kardeşlerin Kanada, Londra, İsviçre ve ABD de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşadıkları ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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