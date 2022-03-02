İSTANBUL (İHA) - Guinness Rekortmeni yeni rekor için hazırlıklarına başladı

Ağustos ayında 240 saatlik dalış için hazırlıklara başladı

İSTANBUL - Su altında kalma kategorinde Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ilk ve tek Türk su altı sporcusu olan Cem Karabay, Ağustos ayındaki 240 saatlik dalış için rekor hazırlıklarına başladı.

Dünya su altında kalma kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı'na Türk Su Altı Sporcusu Cem Karabey, Ağustos ayındaki yapılan dalmada rekorunu 240 saate çıkarmak için çalışmalara başladı. Karabey, bu çerçevede İstanbul Akvaryum'da köpek balıklarının bulunduğu tanka dalış gerçekleştirdi. Dalışın ardından balıkların içerisinde yanındaki pet şişeden su içen Karabay, yumurta, salatalık, domates ve elmadan oluşan yemekleri suyun altında yedi, tavla oynadı, dambıl ile antrenman gerçekleştirdi.

Faaliyetlerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Karabay, 141 saatlik rekorunu 2022 yılının 30 Ağustos'unda 240 saate çıkarmak için çalıştığını belirterek, "Daha önce su altında en uzun süre kalma rekoru bana aitti. Rekoru geliştirmenin peşindeyiz. Pandemiden dolayı rekora giremedik. Mısır bunu fırsat bildi ve 142 saatlik rekorumuzu 145 saate çakırdı. Su altında en uzun süre kalma rekorunu 240 saate çıkarmak istiyoruz. Tabi bunun için bazı deniz çalışmaları, bazı tetkiklerin yapılması gerekiyor, aşağıda ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, bize daha iyi enerji verir gibi. Bu antrenmanları yapmak için de en doğru adreslerden biri bizim için şu an İstanbul akvaryum. Burada suyun altında çeşitli gıdalar yiyerek, egzersizler yaparak balıklarla beraber aşağıda zaman geçirmeye çalışıyoruz. Yani rekor öncesi temel hazırlıklar yapıyoruz. Yola elimizde şanlı bayrağımızı dalgalandırarak çıktık" diye konuştu.