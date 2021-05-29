Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek isteyen Türk sporcu Kastamonu'ya ulaştı
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Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek isteyen Türk sporcu Kastamonu'ya ulaştı

Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek isteyen Türk sporcu Kastamonu'ya ulaştı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel

Fransa'da yaşayan Türk yüzücü Erhan Turan, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla farklı kıtalarda yüzme, koşu ve bisiklet sürme rekoru kırma hedefiyle başladığı sprint triatlon aktivitesi kapsamında Kastamonu'nun İnebolu ilçesine geldi.

Fransa'da yaşayan Türk yüzücü Erhan Turan, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla farklı kıtalarda yüzme, koşu ve bisiklet sürme rekoru kırma hedefiyle başladığı sprint triatlon aktivitesi kapsamında Kastamonu'nun İnebolu ilçesine geldi.

Yaklaşık 2,5 yıl sürecek projeye 19 Mayıs'ta Samsun'da başlayan 67 yaşındaki Turan, İnebolu'da sprint triatlon yaptı.

Turan, AA muhabirine, projeyi farklı kıtalarda gerçekleştirdikten sonra 29 Ekim 2023'te Anıtkabir'de bitirmeyi hedeflediğini söyledi.

İnebolu'da 3 bin 750 metre yüzme, 5 kilometre koşu ve 20 kilometre bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirdiğini anlatan Turan, "Cumhuriyetin 100. yılı için bir aktiviteye başladım. Bu, şu ana kadar dünyada oluşmamış bir aktivite. Toplam 2 bin 23 kilometre yüzme, 2 bin 123 kilometre koşu, 8 bin 888 kilometre bisiklet olacak. Bu etaplar farklı kıtalarda ve değişik şehirlerde olacak." dedi.

Karadeniz Bölgesi'ni bitirip Ege ve Akdeniz sahiline doğru yöneleceğini dile getiren Turan, "Daha sonra haziran ayında aktiviteler Fransa'da, İspanya'da devam edecek. Triatlon yapacağım kıtalar Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Asya, Afrika, Okyanusya olacak. Son gelen bir davet üzerine belki Kanada'ya da geçeceğim." diye konuştu.

Yapacağı faaliyetlerle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedeflediğini belirten Turan, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar Guinness Rekorlar Kitabı'nda olan rekorlarda 1 senede yapılan triatlon sayısı 123. Benim triatlon sayım 1 senede 179 olacak. İkinci rekor olarak, şu ana kadar Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki toplam triatlon sayısı 250. Benim yaklaşık hedefim 380-385 triatlon. Başka bir konu, bu kadar kıtada triatlon yapılan bir aktivite yok. Bu da Cumhuriyet'imizin 100. yılı için dünyada ses getirecek bir şey olacak. Bütün aktivitelerin bitiş tarihi 29 Ekim 1923. Anıtkabir'de saygı duruşuyla Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak 'İlelebet Cumhuriyet' diyerek son noktamızı koyacağız."

Turan, aynı aktiviteleri, "Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü" dolayısıyla 4 Ocak 2024'e kadar tekrarlamayı planladığını aktararak, "Bunu ırkçılığa karşı, terörizme karşı aynı şekilde 4 Ocak 2024'te bir aktiviteyle bütün dünyaya açıklayacağız." ifadesini kullandı.

Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek isteyen Türk sporcu Kastamonu'ya ulaştı
Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek isteyen Türk sporcu Kastamonu'ya ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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